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«Он еще глупый». Дзюба — откровенно о стычке с Соболевым в матче «Зенит» — «Спартак»

10:55
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Стычка Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Стычка Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, о стычке с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России-2019/20 (2:1). По словам Дзюбы, дело не в словах Соболева о том, что форвард сине-бело-голубых не поддерживал Александра Кокорина, когда тот оказался в тюрьме.

— В вашей стычке с Соболевым ноги растут оттуда? Он, вспоминая историю Кокорина, публично заявил, что хороший друг в такой ситуации поддержал бы.

— На самом деле, нет, — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы. — Соболев — молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.

— Тогда почему вы так зацепились?

— Потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная — есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рты. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4094013-artem-dzjuba--stychka-s-sobolevym-kontrakt-s-zenitom-video-s-azmunom--intervju.html

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