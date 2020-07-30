Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, о стычке с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России-2019/20 (2:1). По словам Дзюбы, дело не в словах Соболева о том, что форвард сине-бело-голубых не поддерживал Александра Кокорина, когда тот оказался в тюрьме.

— В вашей стычке с Соболевым ноги растут оттуда? Он, вспоминая историю Кокорина, публично заявил, что хороший друг в такой ситуации поддержал бы.

— На самом деле, нет, — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы. — Соболев — молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.

— Тогда почему вы так зацепились?

— Потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная — есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рты. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.