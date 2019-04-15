Ольга Бузова: "Все хотят переспать со Смоловым. И я была бы не против"

Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!". Ей нужно было выбрать между тремя мужчинами: форвардом "Локомотива" Федором Смоловым, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

- С Федей все хотят переспать почему-то, - сказала Бузова. - И я бы тоже была не против. Он молодой, красивый, я Федю очень люблю. У нас прекрасные отношения. Акинфеев для меня легенда, не могу его рассматривать. Думаю, Федя тоже был бы не против. Дзюбу поцеловать, Акинфеева убрать. Жестоко? Да. Жизнь такая.

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