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Сегодня, 13:13

Олег Малышев: «Спортивным директором «Спартака» точно будет иностранец»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с поиском нового спортивного директора клуба.

«На пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин, которого на данный момент в списке нет. Спортивным директором точно будет иностранец», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В ноябре «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года. Ранее он был скаутом в «Бенфике».

По информации «СЭ», одним из главных кандидатов на эту должность является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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