Олег Малышев: «Спортивным директором «Спартака» точно будет иностранец»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с поиском нового спортивного директора клуба.

«На пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин, которого на данный момент в списке нет. Спортивным директором точно будет иностранец», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В ноябре «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года. Ранее он был скаутом в «Бенфике».

По информации «СЭ», одним из главных кандидатов на эту должность является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».