Кузьмичев о Пиняеве: «Он не стал лидером атак «Локо»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего москвичей Сергея Пиняева в первой части сезона РПЛ.

— Про Пиняева по ходу этого сезона вы не раз говорили, что Сергею не хватало конкретики. Он не прогрессирует?

— Когда Сергей переходил в «Локо», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем. Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер. В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять.

— Раков почти не играет. Зимой он может уйти в аренду?

— Такой вариант обсуждался с руководством «Локомотива». Оно не горит желанием рассматривать аренду. Решили вернуться к этому вопросу после первого сбора.

В этом сезоне 20-летний Пиняев забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за «Локомотив».