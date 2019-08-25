Олег Кононов: «Для «Спартака» это приятно, но для соперника это трагедия»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) подвел итоги встречи.

— Перед матчем нам было непросто, мы перенесли длительный перелет, — цитирует Кононова сайт «Крыльев». — Сегодня ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Они хорошо провели матч, забили в дополнительное время. Для нас это приятно, но для соперника это трагедия. «Крылья» играли хорошо, нам было непросто. Мы выиграли важный матч у хорошо организованной команды. Поздравляю всех с победой!