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Олег Кононов: «Для «Спартака» это приятно, но для соперника это трагедия»

22:13

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) подвел итоги встречи.

— Перед матчем нам было непросто, мы перенесли длительный перелет, — цитирует Кононова сайт «Крыльев». — Сегодня ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Они хорошо провели матч, забили в дополнительное время. Для нас это приятно, но для соперника это трагедия. «Крылья» играли хорошо, нам было непросто. Мы выиграли важный матч у хорошо организованной команды. Поздравляю всех с победой!

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17478

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