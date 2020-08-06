Один матч на «Волгоград Арене» обойдется «Ротору» почти в 5 миллионов рублей

«Ротор» подписал договор об аренде «Волгоград Арены» для проведения матчей в РПЛ и Кубке России. Стоимость проведения одной игры для футбольного клуба составит около 4,8 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

— Договор заключен на 15 игр Российской премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на «Волгоград Арене» обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП, — заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

«Ротор» вернулся в РПЛ спустя 16 лет. Домашние встречи команда будет проводить на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира 2018 года в России.