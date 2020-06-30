Нападающий Николай Обольский покидает московское «Динамо» в связи с завершением контракта, сообщает Instagram клуба.

Форвард является воспитанником академии москвией, где всегда отличался высокой результативностью. Довольно рано попал в поле зрения главной команды, за которую дебютировал 19 июля 2015 года в гостевой игре с «Зенитом». За основу выходил и при Андрее Кобелеве, и Юрии Калитвинцеве, и Дмитрии Хохлове, однако так за первую команду и не отличился, проведя за нее в общей сложности 19 игр.

Гораздо лучше у него получалось за другие динамовские коллективы. 10 голов в 22 матчах за «Динамо-2», 3 гола в 4 встречах в Юношеской лиге УЕФА (во всех играх выводил команду с капитанской повязкой), 22 мяча в 43 играх молодежного первенства. Дважды Обольский уходил в аренду в ФНЛ — в «Сочи» (31 игра, 6 голов) и «Нижний Новгород» (2 игры).