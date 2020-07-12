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Новиков рассказал о травме Филиппа

12 июля 2020, 21:23
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) на пресс-конференции рассказал о характере повреждения нападающего Максимилиана Филиппа, который попросил замену в первом тайме.

— При приземлении он подвернул голеностоп, — сказал Новиков. — Понятно, что потянул связки, но пока нет информации, насколько серьезно. Покажет обследование. Но глобально не думаю, что там что-то страшное. (Константин Алексеев)

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