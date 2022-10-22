«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Сперцян не наказан за симуляцию

На 30-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев ошибочно не вынес предупреждение за неспортивное поведение Эдуарду Сперцяну.

Полузащитник «быков», вбежав в штрафную площадь нижегородцев, попытался заработать 11-метровый удар, воткнувшись в соперника. Судья правильно не назначил пенальти, но не наказал краснодарца желтой карточкой.

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Сперцян не наказан за симуляцию. Фото Скриншот трансляции

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Сперцян не наказан за симуляцию. Фото Скриншот трансляции

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Сперцян не наказан за симуляцию. Фото Скриншот трансляции

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Сперцян не наказан за симуляцию. Фото Скриншот трансляции