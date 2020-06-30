Николич рассказал о травме Гильерме

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ (1:1) сказал, что травма голкипера железнодорожников Гильерме оказалась не очень серьезной.

— Думаю, что с Гильерме ничего серьезного и он будет готов сыграть в следующем матче с «Сочи», — сказал он.

Напомним, что Гильерме был заменен в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения икроножной мышцы. (Дмитрий Гирин)