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Николич рассказал о травме Гильерме

30 июня 2020, 20:30
Гильерме. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ (1:1) сказал, что травма голкипера железнодорожников Гильерме оказалась не очень серьезной.

— Думаю, что с Гильерме ничего серьезного и он будет готов сыграть в следующем матче с «Сочи», — сказал он.

Напомним, что Гильерме был заменен в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения икроножной мышцы. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — Крылья Советов

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