Николич не достал ни Коусейру ни Эштрекова
Марко Николич, уступив в гостях «Спартаку», потерпел первое поражение в чемпионате России. Сербский специалист избегал неудач в 11 матчах кряду, одержав шесть побед при пяти ничьих. Однако этот результат стал только третьим для тренеров-новичков «Локомотива». Португалец Жозе Коусейру впервые проиграл в 13-м матче премьер-лиги, а подменивший в сезоне-2005 Юрия Семина Владимир Эштреков — в 16-м. (Кирилл Бурдаков)
Матчи чемпионата, в которых главный тренер «Локомотива» терпел первое поражение
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Номер матча
|
Баланс до матча
|
06.08.2005
|
Владимир Эштреков
|
Рубин (г) — 1:3
|
16-й
|
+10=5-0, мячи 27-6
|
29.10.2011
|
Жозе Коусейру
|
Спартак (г) — 0:3
|
13-й
|
+9=3-0, мячи 23-4
|
23.08.2020
|
Марко Николич
|
Спартак (г) — 1:2
|
12-й
|
+6=5-0, мячи 13-5
|
14.03.2015
|
МиодрагБожович
|
Арсенал (д) — 0:1
|
10-й
|
+6=3-0, мячи 11-4
|
23.05.2009
|
Владимир Маминов
|
Рубин (г) — 0:2
|
4-й
|
+2=1-0, мячи 5-2
|
13.04.1992
|
Юрий Семин
|
Спартак Вл (д) — 0:3
|
3-й
|
+2=0-0, мячи 5-1
|
31.03.2007
|
Анатолий Бышовец
|
ЦСКА (г) — 0:2
|
3-й
|
+1=1-0, мячи 2-1
|
04.08.2012
|
Славен Билич
|
Краснодар (г) — 1:3
|
3-й
|
+2=0-0, мячи 5-2
|
28.07.2013
|
Леонид Кучук
|
ЦСКА (г) — 1:2
|
3-й
|
+1=1-0, мячи 4-3
|
20.03.2011
|
Юрий Красножан
|
Амкар (г) — 0:1
|
2-й
|
+1=0-0, мячи 3-2
|
19.03.2006
|
Славолюб Муслин
|
Кр.Советов (ж) — 0:1
|
1-й
|
-
|
22.10.2006
|
Олег Долматов
|
Зенит (г) — 1:4
|
1-й
|
-
|
16.03.2008
|
Рашид Рахимов
|
Рубин (д) — 0:1
|
1-й
|
-
|
21.09.2014
|
Игорь Черевченко
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
1-й
|
-
Олег Пашинин исполнял обязанности главного тренера в двух матчах и ни разу не проиграл.