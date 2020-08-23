Николич не достал ни Коусейру ни Эштрекова

Марко Николич, уступив в гостях «Спартаку», потерпел первое поражение в чемпионате России. Сербский специалист избегал неудач в 11 матчах кряду, одержав шесть побед при пяти ничьих. Однако этот результат стал только третьим для тренеров-новичков «Локомотива». Португалец Жозе Коусейру впервые проиграл в 13-м матче премьер-лиги, а подменивший в сезоне-2005 Юрия Семина Владимир Эштреков — в 16-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата, в которых главный тренер «Локомотива» терпел первое поражение

Дата Тренер Матч Номер матча Баланс до матча 06.08.2005 Владимир Эштреков Рубин (г) — 1:3 16-й +10=5-0, мячи 27-6 29.10.2011 Жозе Коусейру Спартак (г) — 0:3 13-й +9=3-0, мячи 23-4 23.08.2020 Марко Николич Спартак (г) — 1:2 12-й +6=5-0, мячи 13-5 14.03.2015 МиодрагБожович Арсенал (д) — 0:1 10-й +6=3-0, мячи 11-4 23.05.2009 Владимир Маминов Рубин (г) — 0:2 4-й +2=1-0, мячи 5-2 13.04.1992 Юрий Семин Спартак Вл (д) — 0:3 3-й +2=0-0, мячи 5-1 31.03.2007 Анатолий Бышовец ЦСКА (г) — 0:2 3-й +1=1-0, мячи 2-1 04.08.2012 Славен Билич Краснодар (г) — 1:3 3-й +2=0-0, мячи 5-2 28.07.2013 Леонид Кучук ЦСКА (г) — 1:2 3-й +1=1-0, мячи 4-3 20.03.2011 Юрий Красножан Амкар (г) — 0:1 2-й +1=0-0, мячи 3-2 19.03.2006 Славолюб Муслин Кр.Советов (ж) — 0:1 1-й - 22.10.2006 Олег Долматов Зенит (г) — 1:4 1-й - 16.03.2008 Рашид Рахимов Рубин (д) — 0:1 1-й - 21.09.2014 Игорь Черевченко ЦСКА (г) — 0:1 1-й -

Олег Пашинин исполнял обязанности главного тренера в двух матчах и ни разу не проиграл.