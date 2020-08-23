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Николич не достал ни Коусейру ни Эштрекова

22:12
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Марко Николич, уступив в гостях «Спартаку», потерпел первое поражение в чемпионате России. Сербский специалист избегал неудач в 11 матчах кряду, одержав шесть побед при пяти ничьих. Однако этот результат стал только третьим для тренеров-новичков «Локомотива». Португалец Жозе Коусейру впервые проиграл в 13-м матче премьер-лиги, а подменивший в сезоне-2005 Юрия Семина Владимир Эштреков — в 16-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата, в которых главный тренер «Локомотива» терпел первое поражение

Дата

Тренер

Матч

Номер матча

Баланс до матча

06.08.2005

Владимир Эштреков

Рубин (г) — 1:3

16-й

+10=5-0, мячи 27-6

29.10.2011

Жозе Коусейру

Спартак (г) — 0:3

13-й

+9=3-0, мячи 23-4

23.08.2020

Марко Николич

Спартак (г) — 1:2

12-й

+6=5-0, мячи 13-5

14.03.2015

МиодрагБожович

Арсенал (д) — 0:1

10-й

+6=3-0, мячи 11-4

23.05.2009

Владимир Маминов

Рубин (г) — 0:2

4-й

+2=1-0, мячи 5-2

13.04.1992

Юрий Семин

Спартак Вл (д) — 0:3

3-й

+2=0-0, мячи 5-1

31.03.2007

Анатолий Бышовец

ЦСКА (г) — 0:2

3-й

+1=1-0, мячи 2-1

04.08.2012

Славен Билич

Краснодар (г) — 1:3

3-й

+2=0-0, мячи 5-2

28.07.2013

Леонид Кучук

ЦСКА (г) — 1:2

3-й

+1=1-0, мячи 4-3

20.03.2011

Юрий Красножан

Амкар (г) — 0:1

2-й

+1=0-0, мячи 3-2

19.03.2006

Славолюб Муслин

Кр.Советов (ж) — 0:1

1-й

-

22.10.2006

Олег Долматов

Зенит (г) — 1:4

1-й

-

16.03.2008

Рашид Рахимов

Рубин (д) — 0:1

1-й

-

21.09.2014

Игорь Черевченко

ЦСКА (г) — 0:1

1-й

-

Олег Пашинин исполнял обязанности главного тренера в двух матчах и ни разу не проиграл.

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