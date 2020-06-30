Никола Влашич: «Первый тайм был для меня лучшим в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался доволен своей игрой в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0). Хорват оформил дубль.

— Возможно, первый тайм был для меня лучшим в этом сезоне, — сказал Влашич в интервью «Матч Премьер». — Все время получал мяч, проходил соперника, играл на дриблинге и венцом всего стал гол.

Во втором тайме больше оборонялись. Понятно, что нужно было сохранить результат. Очень рад победе, давно нам не удавалось этого сделать.

Я один из наиболее часто бьющих игроков. Люблю находиться между линиями, часто действовать с мячом.