Митрофанов: «Надеюсь, что весной иностранные арбитры появятся»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приглашении иностранных арбитров для работы в России.

— Есть ли смысл в приглашении иностранных арбитров?

— Это важная история для международного сотрудничества. У нас заключены три договора о развитии судейства с Саудовской Аравией, Катаром и Белоруссией. Белорусам мы помогаем с обучением. Они обратилась в ФИФА с просьбой, чтобы РФС участвовал в обучении их арбитров работе с ВАР. Мы приглашали на матч Россия — Куба белорусскую бригаду. Возможен ли обмен? Пока мы это не обсуждали.

Наши судьи обслуживают матчи в Саудовской Аравии, работают там ВАР и главными арбитрами. Было бы неправильно, если бы обмен был только в одностороннем порядке.

Я был на финале клубного чемпионата мира, и Пьерлуиджи Коллина представил мне двух местных судей, которых он очень высоко оценивает. Учитывая уровень арбитров и отношения федераций, пригласить хорошего рефери в качестве ответного шага — это нормально.

— Увидим ли мы иностранных арбитров весной?

— Мы хотели этого и в декабре. Но столкнулись с тем, что не успели внести изменения в регламентные нормы. В принципе, мы бы ничего не нарушили — с другой стороны, есть риски. А чего нам точно не надо, так это рисков в чемпионате России. Лучше решим вопрос до конца — надеюсь, что весной иностранные арбитры появятся.

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.