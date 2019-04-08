Невероятная техника Юрия Жиркова. Видео

Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал видео с действиями защитника команды Юрия Жиркова, который ловко жонглировал мячом в матче 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

В текущем сезоне 35-летний Жирков принял участие в 5 матчах "Зенита" и отдал одну голевую передачу.

После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ."Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

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