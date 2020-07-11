Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко стал автором победного гола в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (2:1).

— Почему не бил пенальти? Договаривались до игры, что бьет тот, кто уверен, — сказал Луценко в эфире «Матч Премьер». — Молодой парень решился. Будем ждать его ошибки и потом брать мячи.

Титул лучшего бомбардира? Будем стремиться. Но сейчас важнее очки для команды. Это банально, но правда.

Стремимся как можно выше. Но в данной ситуации должны довольствоваться тем, что есть. Немного выбрались из передряги. Хотим выиграть оставшиеся матчи, чтобы хоть немного реабилитироваться.