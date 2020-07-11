«Немного выбрались из передряги». Луценко — о победе в игре против «Тамбова»
11 июля 2020, 18:06
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко стал автором победного гола в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (2:1).
— Почему не бил пенальти? Договаривались до игры, что бьет тот, кто уверен, — сказал Луценко в эфире «Матч Премьер». — Молодой парень решился. Будем ждать его ошибки и потом брать мячи.
Титул лучшего бомбардира? Будем стремиться. Но сейчас важнее очки для команды. Это банально, но правда.
Стремимся как можно выше. Но в данной ситуации должны довольствоваться тем, что есть. Немного выбрались из передряги. Хотим выиграть оставшиеся матчи, чтобы хоть немного реабилитироваться.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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