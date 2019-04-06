"Не всё бывает сразу". Дмитрий Назаров защищает "Спартак" и Кононова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2). Он отметил, что первый тайм в исполнении красно-белых был хорошим.
– Это футбол. Кто-то оказывается сильнее. Сегодня сильнее был ЦСКА, – сказал Назаров.
– Судейство повлияло на исход, не было ошибок?
– Это непринципиально.
– Почему во втором тайме поменялась игра?
– Если бы я знал, то был бы тренером.
– Вы видите улучшения в игре "Спартака"?
– Вы сами видели первый тайм. Хороший. Второй – нехороший. Но команда новая. Не всё бывает сразу.
– Сколько нужно времени? Кононов говорил о четырех месяцах.
– Не знаю. Человек сказал один раз, вы этим пользуетесь. (Елена Григорьевская)
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