"Не всё бывает сразу". Дмитрий Назаров защищает "Спартак" и Кононова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2). Он отметил, что первый тайм в исполнении красно-белых был хорошим.

– Это футбол. Кто-то оказывается сильнее. Сегодня сильнее был ЦСКА, – сказал Назаров.

– Судейство повлияло на исход, не было ошибок?

– Это непринципиально.

– Почему во втором тайме поменялась игра?

– Если бы я знал, то был бы тренером.

– Вы видите улучшения в игре "Спартака"?

– Вы сами видели первый тайм. Хороший. Второй – нехороший. Но команда новая. Не всё бывает сразу.

– Сколько нужно времени? Кононов говорил о четырех месяцах.

– Не знаю. Человек сказал один раз, вы этим пользуетесь. (Елена Григорьевская)

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