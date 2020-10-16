«Не говорил, что он никогда не будет играть в «Спартаке». Тедеско — о ситуации с Рассказовым
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации с Николаем Рассказовым, которому, по словам агента футболиста, он якобы сказал, что тот не будет играть за красно-белых.
— Не так давно в СМИ выступил агент Николая Рассказова, и озвучил ряд вещей, благодаря которым вы выглядели не лучшим образом. Предыстория такова, что еще при Томасе Цорне на место Рассказова хотели найти другого футболиста, и когда этого не получилось, якобы вы лично подошли к Николаю и сказали, что он больше не будет играть в «Спартаке». Насколько это правда? — вопрос Тедеско на пресс-конференции.
— Нет, такого не было. Надеюсь, что спустя тот год, что я работаю в «Спартаке», меня достаточно хорошо узнали. В футболе никогда нельзя говорить «никогда». Мы всегда разговариваем с игроками честно и открыто. Основным критерием их работы являются качества, которые они показывают во время игры и то, могут ли они помочь клубу в данный момент. Рад, что Николай принял решение остаться в «Спартаке», переподписав контракт, и я рад, что он ушел в аренду. Ему нужна игровая практика. Что касается его агента, я считаю нормальной ситуацию, когда футболист не играет и все расстроены. В том числе и агент. Я всегда честен со всеми. Для Николая важно играть. Я всегда пытаюсь понять позицию людей. (Елена Григорьевская)
Рассказов проведет сезон-2020/21 в тульском «Арсенале» на правах аренды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.