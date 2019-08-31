«Не дадим неудачам сломить нас». «Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку
21:45
«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в матче 8-го тура российской премьер-лиги от «Ростова» (1:2).
— Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зеленые! — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
«Локомотив» с 14-ю очками остался на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Валерия Карпина с 17 очками стала единоличным лидером РПЛ.
Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелёные! ??#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/ec78LOy0N1— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 31 августа 2019 г.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелёные!
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи