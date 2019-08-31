«Не дадим неудачам сломить нас». «Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку

«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в матче 8-го тура российской премьер-лиги от «Ростова» (1:2).

— Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зеленые! — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

«Локомотив» с 14-ю очками остался на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Валерия Карпина с 17 очками стала единоличным лидером РПЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелёные!