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«Не дадим неудачам сломить нас». «Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку

21:45
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«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в матче 8-го тура российской премьер-лиги от «Ростова» (1:2).

— Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зеленые! — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

«Локомотив» с 14-ю очками остался на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Валерия Карпина с 17 очками стала единоличным лидером РПЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелёные!

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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