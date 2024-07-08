Наумов: «Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» — неплохой вариант»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Он парень опытный. Уже созрел для игры в европейском чемпионате. Если он хочет попробовать что-то новое, то это надо только приветствовать. Я предполагал, что Баринов уйдет. Не случайно же «Локомотив» подписал Тимофеева. Это замена Баринову, хоть и не равноценная. Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» — неплохой вариант. Другой вопрос, что для «Локомотива» это большой минус. Видно, что они потеряли лучших футболистов», — сказал Наумов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.