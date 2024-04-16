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Сегодня, 09:01

Газзаев считает, что ЦСКА сможет побороться за медали в нынешнем сезоне РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Помимо «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» за медали чемпионата России могут побороться еще «Локомотив» и ЦСКА. Они будут ставить задачу попасть в топ-3 РПЛ. Плотность в турнирной таблице высокая. Мне кажется, что именно эти пять команд будут бороться за пьедестал», — сказал Газзаев «СЭ».

После 23 туров в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 47 очков, второе место у «Краснодара» — 43 очка, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 37 очков, «Локомотив» — пятое, набрав 37 очков.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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