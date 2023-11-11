Сулейманов — о победе «Локомотива» над «Ахматом»: «Невероятные эмоции!»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Невероятные эмоции от победы! Всех болельщиков «Локомотива» с победой», — сказал Сулейманов «СЭ».

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.