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Сегодня, 18:33

Нападающий ЦСКА Койта сравнил чемпионат России и Австрии

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Мы одержали заслуженную победу. Верю, что мы продолжим побеждать в таком же духе.

— Есть разница между чемпионатом России и Австрии?

— В России чемпионат больше силовой. Я пока набираю физическую форму, потому что не провел всю предсезонку с ЦСКА. На данный момент я не могут сказать, какая лига сильнее. У меня всего три матча в РПЛ.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром».

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Зенит

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Динамо

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