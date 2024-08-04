Нападающий ЦСКА Койта сравнил чемпионат России и Австрии

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Мы одержали заслуженную победу. Верю, что мы продолжим побеждать в таком же духе.

— Есть разница между чемпионатом России и Австрии?

— В России чемпионат больше силовой. Я пока набираю физическую форму, потому что не провел всю предсезонку с ЦСКА. На данный момент я не могут сказать, какая лига сильнее. У меня всего три матча в РПЛ.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром».