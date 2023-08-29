«Нант» сделал предложение «Сочи» по защитнику Дркушичу

«Нант» сделал предложение «Сочи» по защитнику Ване Дркушичу, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Сочи» вел переговоры с «Црвеной Звездой» по 23-летнему словенскому футболисту. Однако, по информации источника, сочинская команда отклонила все предложения сербов.

Отмечается, что в приобретении Дркушича заинтересован «Нант». В оставшиеся несколько дней до закрытия трансферного окна во Франции клуб постарается заполучить игрока.

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент «Нант» занимает 15-е место в лиге 1. Команда набрала 1 очко за 3 тура.