Набабкин провел тренировку с ЦСКА перед матчем с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку с командой перед матчем 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом».

? Заключительную в 2020 году тренировку провели на поле #ВЭБарена https://t.co/KkHdEY6QKu pic.twitter.com/CNIKOhsPCB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 16, 2020

34-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию. До этого он провел 3 игры в чемпионате России.

Встреча «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря. Начало матча — в 20.00 (мск).