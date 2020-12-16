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Набабкин провел тренировку с ЦСКА перед матчем с «Ростовом»

17:25
Кирилл Набакин. Фото ПФК ЦСКА.
Кирилл Набакин. Фото ПФК ЦСКА.
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку с командой перед матчем 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом».

34-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию. До этого он провел 3 игры в чемпионате России.

Встреча «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря. Начало матча — в 20.00 (мск).

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