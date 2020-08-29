На чем прокололся Еськов? У «СЭ» новая информация

Как стало известно «СЭ», к судье Алексею Еськову нет вопросов по игре 1-го тура Тинькофф чемпионата России-2020/21 «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Именно это имел в виду генеральный секретарь РФС Александр Алаев, говоря две недели назад о том, что Василий Казарцев, судивший тот матч, и Еськов, выполнявший функции ВАР, успешно прошли проверку на детекторе лжи.

А дополнительное расследование по судейству Еськова, по нашим данным, связано с другой игрой — «Ростов» — «Уфа» (1:2) в 27-м туре предыдущего чемпионата. Она состоялась 8 июля этого года.

В том матче счет на 27-й минуте открыли ростовчане Валерия Карпина. На 66-й минуте Фомин забил с пенальти ответный гол. А на 75-й минуте Кротов принес победу уфимцам. В состав судейской бригады тогда помимо Еськова входили Игорь Демешко, Владислав Назаров (оба — ассистенты), Владимир Сельдяков (резервный), Николай Волошин (ВАР), Дмитрий Мосякин (АВАР).

Любопытно, что в обеих встречах играли клубы, которыми руководил Шамиль Газизов — «Уфа» и «Спартак».