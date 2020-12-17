Мусаев рассказал о настрое «Краснодара» перед матчем с «Уфой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькоф РПЛ с «Уфой».

«Нам надо набирать очки, подниматься вверх. С «Уфой» играть трудно. В последние матчи они улучшили результаты, стали лучше играть в атаке.

Настраиваемся на то, чтобы максимально выложиться. Это последний матч в году, максимально подготовились к игре. Попробуем порадовать зрителей красивой игрой", — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча «Краснодар» — «Уфа» состоится 16 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Быки» после 18 туров чемпионата России занимают 8-е место в турнирной таблице. «Уфа» располагается на 15-й строчке.