Мусаев объяснил отсутствие Сулейманова в старте "Краснодара" на матч с "Крыльями"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов не выйдет в стартовом составе "быков" из-за конкуренции с Виктором Классоном и Вандерсоном.

- Победа над "Анжи" была очень важна. С психологической точки зрения она хорошо на нас повлияла, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Но сейчас мы забыли о той победе, все мысли о "Крыльях".

Шапи? В последней игре у нас не было Каборе, теперь он вернулся после дисквалификации. Шапи конкурирует с Вандерсоном и Классоном. Он все понимает и усердно работает. У него все впереди. Конкуренты "Краснодара" в чемпионате? Мы не обращаем на них внимания, ни о чем не думаем сейчас, только об игре.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. "Крылья" с 24 баллами располагаются на 11-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр