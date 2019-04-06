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Мусаев объяснил отсутствие Сулейманова в старте "Краснодара" на матч с "Крыльями"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов не выйдет в стартовом составе "быков" из-за конкуренции с Виктором Классоном и Вандерсоном

- Победа над "Анжи" была очень важна. С психологической точки зрения она хорошо на нас повлияла, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Но сейчас мы забыли о той победе, все мысли о "Крыльях".

Шапи? В последней игре у нас не было Каборе, теперь он вернулся после дисквалификации. Шапи конкурирует с Вандерсоном и Классоном. Он все понимает и усердно работает. У него все впереди. Конкуренты "Краснодара" в чемпионате? Мы не обращаем на них внимания, ни о чем не думаем сейчас, только об игре. 

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. "Крылья" с 24 баллами располагаются на 11-й строчке.

Краснодар - Крылья Советов

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