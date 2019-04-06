Мурад Мусаев: "Удаление Петрова? Надо смотреть повтор"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы в матче 22-го тура РПЛ над "Крыльями Советов" (1:0) заявил, что его команда выглядела тяжело физически, но смогла проявить характер, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я думаю, зрителям понравилась игра, она держала в напряжении до последних минут, все увидели интересную развязку, – отметил Мусаев. – У нас игра не очень получалась, не было много моментов, как хотелось бы. Мы были тяжелы физически, где-то, возможно, ошиблись в построении недельного цикла. Но несмотря на эти моменты, удаление, мы смогли проявить характер, достичь победы. Это было очень важно и с точки зрения турнирной таблицы, и для менталитета команды. Мы рады, что закончили игру победой.

– Как оцените эпизод с Сергеем Петровым? Согласны ли с тем, что там была прямая красная карточка?

– Я еще не видел этот эпизод, но сам Сергей утвердительно не сказал – было или не было. Если судья принял такое решение, значит, было. Надо посмотреть повтор.

– Не возникает ли ощущения, что команда не до конца настраивается на такие команды, как "Крылья"?

– Нет, не согласен. Я разговаривал с ребятами, они в перерыве сказали, что тяжело дышится, тяжело себя чувствуют физически. По недельному циклу видно, какой будет настрой. Мы хорошо работали. Может создаться такое чувство, что был небольшой недонастрой, но ребята отдали все силы. Повторюсь, они были не очень хорошо готовы физически.

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