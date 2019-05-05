Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова".

– Фьолусон будет играть на позиции опорного. Он достаточно хорошо начинает атаки и участвует в отборах. Ари и Олссон? Они неделю отработали в общей группе, сегодня играть не готовы. Сейчас на первое место выходит результат, у нас не было установки, чтобы мы отошли от своего футбола. "Краснодар" планировал встречать соперника в центре поля, но допускал ошибки и опускался слишком низко. Надеюсь, что больше таких ошибок не допустим, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).

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