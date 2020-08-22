Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог встречи 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1).

— Плохо начали игру, пропустили гол, в простых действиях не разобрались, не подобрали, не выбили мяч и далее показали не достаточно энергии, не показали достаточной жесткости, цепкости, и первый тайм, я считаю, провалили, — цитирует Мусаева ТАСС. — Вторую половину начали отлично, создали два стопроцентных момента, которые не реализовали. Далее было сложно: потеряли одного футболиста, но тем не менее в меньшинстве шли на риск, получались атаки в наши ворота, и имели возможность и забить. Но нельзя разделять — один тайм играть так, а второй так — это очень дорогого стоит, мы сегодня за это поплатились.

Что с Вандерсоном и Кабелла? У них мышечные травмы, сегодня они проходят обследования, и мы вечером поймем, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к ЦСКА, но они оба могут быть и не готовы.