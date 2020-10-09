Мозес летит в Рим на медобследование. Геркус сообщил новый инсайд

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что полузащитник Виктор Мозес отправился на медобследование перед переходом в «Спартак».

«Источники сообщают, что Виктор Мозес — возможный будущий игрок «Спартака» — сегодня летит в Рим на медобследование.

В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси».