"Крылья Советов" одержали разгромную победу над "Уралом" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 5:1. Для самарцев это третий выигрыш с разностью в четыре мяча за последний месяц. Ранее они разгромили "Краснодар" и "Рубин" (оба раза - 4:0).

Игру судила женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова.

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25-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) - 5:1 (3:0)

Голы: Мухин, 8 (1:0). Яковлев, 35 (2:0). Голенков, 40 (3:0). Волчков, 62 (3:1). Голенков, 68 (4:1). Соколов, 90+2 (5:1).