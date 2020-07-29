«Мне не простили выхода «Химок» в РПЛ». Интервью уволенного гендиректора

Бывший генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал «СЭ» о своем увольнении из клуба.

— За что вас уволили?

— Да никто ничего не мотивировал. Вчера ко мне зашел начальник управления физической культуры и спорта городского округа. С ним было еще человек пять. Мне просто вручили приказ об увольнении, без объяснения причины... Вот и все.

— И все?

— Вечером я уже разговаривал с министром спорта области Терюшковым. Он мне сказал, что, возможно, это недоразумение. Договорились созвониться в среду. А сегодня Роман Игоревич сообщил, что это решение главы города Волошина Дмитрия Владимировича. Такая вот ситуация. Никаких других объяснений мне не дали.

— И все-таки?

— По всей видимости, вся та шумиха, которую подняли вокруг клуба в последние месяцы — ФНЛ, РПЛ — сейчас и аукнулась. Не все рады нашему выходу в премьер-лигу. Предположу, мне этот выход просто не простили.

— Можете пояснить?

-Я сказал, как сказал, а там уже пусть люди сами думают. Могу подчеркнуть, что мы не расстались по обоюдному согласию. Чушь это все!

— А когда у вас заканчивался контракт с клубом?

— У меня длительное соглашение.

— Что будет с Юраном?

— Не могу вам сказать. Придет новый гендиректор, он уже будет смотреть. Мы с нынешним менеджментом доказали — результат налицо. «Химки» играли в финале Кубка России, вышли в РПЛ. Против «Зенита» — гранда — смотрелись неплохо. При нас начали играть в основе молодые ребята, которые прошли уже через вторую команду — мы ее специально создавали. Выстроили структуру. Боженов, Евдокимов, Алиев. Много ребят уже были на подходе. Жаль, но что поделаешь...

— Какой бюджет будет у «Химок» в РПЛ?

— Говорили про 350 миллионов. Но пока клубу выделили только 150. В начале года нам сказали: будет 350, играйте, где хотите. Но пока 150...

— У вас нет ощущения, что «Химкам» не дадут толком играть в РПЛ?

— Не хочу так прогнозировать. Дай бог, чтобы ребята там достойно сыграли и остались (Виталий Айрапетов)