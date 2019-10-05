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Миодраг Божович: «Соболев интересен «Манчестеру»? Оставьте пацана в покое»

18:59
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Сочи» прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Александру Соболеву?. Ранее The Sun сообщил, что «МЮ» планирует зимой подписать форварда.

— От результата зависит количество выходных? Это я пошутил, — отметил Божович в эфире телеканала «Матч премьер». — Конечно, не зависит. Последние два-три тура команда играет качественно, прибавляет. Надо продолжать в том же духе. Сегодня будет бой.

— Что скажете про Соболева и «Манчестер Юнайтед». Сегодня будет скаут на трибунах, вы готовы его отпустить?

— Думаю, что пацана надо оставить в покое. То, что пишут, ему не идет на пользу. И нам тоже. Думаю, он сам понимает, что его работа забивать и отдавать передачи. Надеюсь, что у него это сегодня получится.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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