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Миодраг Божович — о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

20:55
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Сочи» оценил сильные стороны соперника.

— Соперник непростой. Опытные игроки, которые давно выступают в высшей лиги, — рассказал тренер в эфире клубного YouTube-канала.

Очень многое зависит от Нобоа. А он находится в отличной форме. Один из самых лучших игроков.

Также есть на фланге Мостовой. Полоз. Бурмистров. Цаллагов там играет, который выступал в Самаре. Померко. Заболотный...

Можно сказать, что играем с «Зенитом-2». Потому что там еще и Мевля. Кудряшов. Команда очень качественная. Единственная проблема — несыгранность.

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