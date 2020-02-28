Миодраг Божович: «Надеюсь, новички принесут пользу «Крыльям»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». С первых минут на поле у самарцев появятся три новичка: вратарь Евгений Фролов, защитник Мехди Зеффан и хавбек Денис Попович.

— Думаю, что новички физически готовы. Надеюсь, принесут пользу нашей команде, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Игра важна и для нас, и для «Оренбурга».

— Мияйлович играет на непривычной позиции на фланге обороны. Там мы его еще не видели.

— Анюков пропускает из-за перебора карточек, у Комбарова небольшое повреждение, Полуяхтов тоже травмирован, поэтому решили, что Мияйлович может себя там проявить.

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург»