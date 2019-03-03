Михаил Осинов: "Игра у "Ростова" придет, сейчас главным был результат"

Тренер "Ростова" Михаил Осинов на пресс-конференции после матча с "Енисеем" (1:1) заявил, что игра команды устроила тренерский штаб.

"Ростов" набрал 25 очков и занимает седьмое место. У "Енисея" 11 очко и последнняя, 16-я позиция.

В следующем туре "Енисей" на выезде сыграет с "Крыльями Советов", а "Ростов" примет "Арсенал".

– Показалось, что вы слишком академично играли с последней командой лиги. Или была установка играть вторым номером?

– Установки такой не было. Как можно давать установку играть вторым номером с командой с последнего места? Просто так протекала игра.

– Не следовало ли вам играть более агрессивно, учитывая что у вас в команде более классные игроки по сравнению с "Енисеем"?

– Нас все устроило по игре.

– Но у команды пока мало что клеится впереди. Может, кто-то выпадает из игры?

– Никто не выпадает, просто появилось много новых игроков, даже по сравнению с кубковым матчем сразу 5 игроков сменилось. Игра придет, сейчас главным был результат. (Юрий Плохотниченко)

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