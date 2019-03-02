Михаил Грушевский: "Акинфеев не ошибался в моментах с пропущенными мячами"

Известный артист эстрады и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своими впечатлениями от поражения армейцев в 18-м туре чемпионата России от тульского "Арсенала" (0:2).

Матч проводился на "Ахмат Арене" в Грозном из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле. Встречу посетило 1850 зрителей.

– У меня сложилось впечатление, что, возможно, для ЦСКА проведение матча в таких специфических условиях, похожих на контрольную игру на сборах, вышло боком, – сказал Грушевский. – У москвичей футбол совсем не получился, хотя, по моим ощущениям, присутствовали и старание, и настрой, но не получилось ровным счетом ничего.

Удивительно, что у армейцев не сложилось ни впереди, ни в защите, ни в выходе из обороны в атаку, тренер менял схему, делал логичные замены, но что-то сегодня было явно против команды. И, надо признать, что "Арсенал" очень качественно провел матч. Туляки добросовестно сыграли сзади, не позволив создать ЦСКА практически ни одного стопроцентного момента, и эффективно убегали в контратаки. Да, красно-синие пытались искать шансы в атаке, но я бы не назвал ни один из эпизодов у ворот туляков таким, после которого мне хотелось бы рвать воображаемые волосы на своей голове. Туляки же, наоборот, создавали очень неприятные подходы к воротам соперника что в первом, что во втором таймах.

– Есть ли вина Акинфеева в двух пропущенных голах?

– То, что два мяча заползли за линию вот так, между ногами капитана, неприятно, но я бы не сказал, что Игорь ошибался в этих моментах. Удары наносились с близкого расстояния, такие тяжело отражать. К сожалению, ЦСКА позволял "Арсеналу" слишком легко переходить на армейскую половину поля. Что-то пошло не так – если не с самого начала, но с середины первого тайма точно.

– Не показалось, что Акинфеев изначально вышел на поле напряженным? Еще до перерыва выронил мяч из рук, что чуть не привело к голу.

– Да нет, не думаю, что Игорь нервничал. Возможно, присутствовала общая нервозность в обороне, армейцы совершили слишком много ошибок, что нетипично для команды. Может, сказалось, что тренер решил поменять схему и сыграть в четыре защитника, но я в любом случае больше похвалил бы "Арсенал", чем обсуждал ошибки красно-синих, которые провели крайне неудачную встречу. (Иван Торопцев)

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