Metaratings: Рибалта заявил о необходимости уволить Абаскаля и отказался от работы в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, предложенная руководством «Спартака». Также, по информации источника, Рибалта заявил о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Рибалта близок к назначению в «Спартак».