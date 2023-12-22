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Metaratings: Рибалта заявил о необходимости уволить Абаскаля и отказался от работы в «Спартаке»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, предложенная руководством «Спартака». Также, по информации источника, Рибалта заявил о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Рибалта близок к назначению в «Спартак».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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