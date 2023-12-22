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Сегодня, 15:22

Орещук: «Бителло — отличный футболист. После сборов мы увидим лучшую версию этого игрока»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил выступление полузащитника бело-голубых Бителло за московский клуб.

«Бителло — шикарная покупка, отличный футболист. Он наладил игровую дисциплину в команде. Бителло — противоположность Карраскалю, он затмил провал колумбийца. Сейчас Бителло пройдет сборы с командой и мы увидим лучшую версию этого футболиста», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 миллионов евро. С бело-голубыми 23-летний игрок подписал контракт до конца июня 2028 года. За московский клуб хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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