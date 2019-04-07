Мещеряков - о матче "Локо" с "Зенитом": "Целый ряд свистков оказались весьма странными. Арбитр реально мешал игре"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:1) считает, что профессионализм судьи этой встречи значительно ниже профессионализма игроков. По его мнению, арбитр мешал игре.

– Получили сегодня удовольствие от футбола? – вопрос Мещерякову.

– Мне кажется, получилась боевая ничья. К сожалению, профессионализм судьи значительно ниже профессионализма игроков.

– Поясните, пожалуйста.

– Есть специалисты, которые оценивают судейство. На мой непросвещенный взгляд, считаю, что целый ряд свистков оказались весьма странными. Арбитр реально мешал игре.

– Имеете в виду то, что Иванов неправильно назначил штрафной, с которого забил Ракицкий?

– Рефери, повторю, мешал игре. Просто можно посчитать количество свистков в одну и другую сторону. И мы увидим очень неубедительные решения.

– Можно ли говорить о предвзятости?

– Этого не утверждаю. Пусть оценивают специалисты. Но как я заметил выше, профессионализм судьи был ниже профессионализма футболистов. (Виталий Айрапетов)

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