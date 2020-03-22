Мельгарехо рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал парагвайским СМИ, как обстоят дела с коронавирусом в России.

— Несколько дней назад мы прекратили тренироваться, — приводит слова Мельгарехо Versus со ссылкой на радиостанцию 970 AM. — Чемпионат также прерван.

В Москве мало случаев заболевания. Люди внимательно относятся к этой проблеме, а президент призвал не паниковать. Думаю, российские границы с Китаем закрыты после вспышки вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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