Медведев поздравил Ивановича с 100-м матчем за «Зенит»
19:15
Перед началом матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев вручил защитнику Браниславу Ивановичу специальную награду за 100 игр в составе сине-бело голубых.
Встреча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1) стала для 35-летнего Ивановича 100-м в составе «Зенита».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».
#Иванович100 pic.twitter.com/EsabyeIyWJ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 21, 2019
September 21, 2019
Опрос
проголосовало: 19248Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...