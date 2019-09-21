Медведев поздравил Ивановича с 100-м матчем за «Зенит»

Перед началом матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев вручил защитнику Браниславу Ивановичу специальную награду за 100 игр в составе сине-бело голубых.

Встреча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1) стала для 35-летнего Ивановича 100-м в составе «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».