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Медведев поздравил Ивановича с 100-м матчем за «Зенит»

19:15
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Перед началом матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев вручил защитнику Браниславу Ивановичу специальную награду за 100 игр в составе сине-бело голубых.

Встреча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1) стала для 35-летнего Ивановича 100-м в составе «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

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