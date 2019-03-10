12:13 | Футбол — РПЛ

Матиас Норманн: "Что я знаю об "Арсенале"? Только название"

0
Обсудить

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн признался, что он почти ничего не знает о тульском "Арсенале" - сопернике его команды по 19-му туру чемпионата России.

- Впереди игра против "Арсенала". Что ты знаешь об этой команде?

- На данный момент только название, и что они идут в середине таблицы, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Ростов - Арсенал Т

 

Опрос

Как закончится матч 19-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12351

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ