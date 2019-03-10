Матиас Норманн: "Что я знаю об "Арсенале"? Только название"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн признался, что он почти ничего не знает о тульском "Арсенале" - сопернике его команды по 19-му туру чемпионата России.

- Впереди игра против "Арсенала". Что ты знаешь об этой команде?

- На данный момент только название, и что они идут в середине таблицы, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

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