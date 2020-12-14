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Матч «Химки» — «Локомотив» пройдет со зрителями

11:40
«Химки» сыграют с «Локо» при зрителях. Фото ФК «Химки»
«Химки» сыграют с «Локо» при зрителях. Фото ФК «Химки»
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Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив» состоится с болельщиками на трибунах.

Сегодня, 14 декабря, власти Подмосковья разрешили зрителям посещать спортивные соревнования с выполнением всех требований Роспотребнадзора.

21 октября в Подмосковье был введен запрет на посещение соревнований из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Матч «Химки» — «Локомотив» состоится в четверг, 17 декабря, на стадионе «Химки Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата России «Химки», имея в активе 22 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 28 баллами расположился на 7-й позиции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10248023

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