Матч «Химки» — «Локомотив» пройдет со зрителями
11:40
Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив» состоится с болельщиками на трибунах.
Сегодня, 14 декабря, власти Подмосковья разрешили зрителям посещать спортивные соревнования с выполнением всех требований Роспотребнадзора.
21 октября в Подмосковье был введен запрет на посещение соревнований из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Матч «Химки» — «Локомотив» состоится в четверг, 17 декабря, на стадионе «Химки Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.
После 18 туров чемпионата России «Химки», имея в активе 22 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 28 баллами расположился на 7-й позиции.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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