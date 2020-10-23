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Матч 13-го тура «Спартак» — «Ростов» пройдет в Москве

11:13
«Открытие Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в Москве, сообщает пресс-служба лиги.

«Спартак» проинформировал лигу, что матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» и «Ростов» договорились о проведении встречи, запланированной на 31 октября, в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.

В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона. Из-за предписания Роспотребнадзора игра на «Открытие Арене» пройдет без зрителей.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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