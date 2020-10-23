Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в Москве, сообщает пресс-служба лиги.

«Спартак» проинформировал лигу, что матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» и «Ростов» договорились о проведении встречи, запланированной на 31 октября, в Ростове-на-Дону, поскольку там разрешено проведение игр со зрителями. Сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, и встреча 24-го тура пройдет в Москве.

В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона. Из-за предписания Роспотребнадзора игра на «Открытие Арене» пройдет без зрителей.