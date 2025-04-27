Каррера: «Спартаку» будет сложно стать чемпионом в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» высказался о шансах красно-белых на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Будет сложно стать чемпионами. Даже если математические шансы до сих пор остаются, сделать это будет трудно», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 58 баллами.