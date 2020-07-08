Марко Николич: «Знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач»
8 июля 2020, 23:53
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).
— Да, мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках, — цитирует тренера официальный сайт «Локо». — Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку — Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе. Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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