Марко Николич: «Знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Да, мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках, — цитирует тренера официальный сайт «Локо». — Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку — Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе. Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось.