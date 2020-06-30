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Марко Николич: «Надеюсь, к матчу с «Сочи» у меня будет больше игроков»

30 июня 2020, 20:39
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ (1:1) сказал, что команде не хватило свежести и подчеркнул, что ждет возвращения травмированных.

— Получилась очень тяжелая игра, как я и предвидел, — сказал Николич. — После смены тренера у соперника было много желания и энергии. «Крылья» хорошо защищались всей командой, проводили контратаки, одну из них реализовали. Я недоволен той отдачей и той энергией, что была у нас в первом тайме. Возможно, не хватило свежести, мы играли через два дня на третий после матча в Казани. После перерыва было уже получше, мы создавали моменты, ушли от поражения. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

— Вы сказали, что команде не хватило свежести. Но теперь в таком режиме придется играть постоянно.

— В том графике, что есть сейчас, когда два-три матча в неделю, даже один лишний день на подготовку имеет значение, как в нашем случае, ведь «Крылья» играли в прошлом туре на день раньше. Надеюсь, что к матчу с «Сочи» у меня в распоряжении будет большая обойма и будет ротация. Магкеев, Рыбус, Фарфан — я жду их возвращения. (Дмитрий Гирин).

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — 15-я строчка и 23 балла.

Локомотив — Крылья Советов

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