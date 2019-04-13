Мариу Фернандес: "Я обещаю, что ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что его команда будет бороться за чемпионство до самого конца.

– Это самое обидное удаление в вашей карьере?

– Меня однажды уже удаляли, но по делу.

– Будет ли команда подавать протест на удаление?

– Я не знаю. Сейчас у всех горячие головы и нужно успокоиться. Я не оставлю свою семью и друзей в Бразилии, чтобы приехать сюда и заниматься ерундой. Я жертвую или живу здесь один, без семьи, чтобы серьезно работать и приносить пользу команде. Когда вещи справедливые – о них надо говорить. Вот как в матче с "Уфой". Гости сравняли счет, и вопросов к ним вообще нет. Они заслужили ничью. А то, что сегодня произошло, я в жизни не видел.

– Удаление – это главная причина поражения ЦСКА?

– Сложно играть, имея на одного футболиста меньше, особенно в российском чемпионате, когда все команды борются. Поэтому отсутствие одного игрока существенно осложняет ситуацию. Наша команда боролась до конца, бегала, но не получилось.

– Теперь почти нет шансов бороться за чемпионство?

– Сложно. Я не знаю, "Зенит" выиграл или проиграл, какой сейчас очковый разрыв, но я могу пообещать, что мы будет сражаться до конца. (Елена Григорьевская)

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